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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tüketici Güven Endeksi temmuzda 83,5 oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Tüketici Güven Endeksi temmuzda 83,5 oldu

        TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici güven endeksi, Haziran ayında 85,1 iken Temmuz ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 10:03 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:18
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        Tüketici Güven Endeksi'nde düşüş
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, haziranda 85,1 iken bu ay yüzde 1,8 azalışla 83,5 olarak kayıtlara geçti.

        Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 1,6 azalarak 69,3'ten 68,2'ye geriledi.

        Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi haziranda 85,8 iken bu ay yüzde 1,4 düşüş kaydederek 84,6 oldu.

        Geçen ay 82,4 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 4,2 azalışla bu ay 79 olarak hesaplandı.

        Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 102,6 iken bu ay yüzde 0,3 düşüşle 102,3'e geriledi.

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