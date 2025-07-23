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        Haberler Spor Transfer Semih Kılıçsoy Cagliari yolunda! - Futbol Haberleri

        Semih Kılıçsoy Cagliari yolunda!

        Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, İtalya yolunda... Serie A ekiplerinden Cagliari'nin, 20 yaşındaki hücum oyuncusu için siyah-beyazlılara satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ve tarafların anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 09:52 Güncelleme: 23.07.2025 - 09:52
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          Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın gelecek vadeden yıldız adaylarından Semih Kılıçsoy, İtalya'ya transfer oluyor.

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          İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; 20 yaşındaki hücum oyuncusu için Serie A ekibi Cagliari devreye girdi.

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          Geçen sezon Serie A'da kalmayı başaran ve bu yaz kadrosunu güçlendirmek isteyen Cagliari, Semih Kılıçsoy transferi için Beşiktaş ile görüşmelere başladı.

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          Beşiktaş ve Cagliari'nin, 14 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde anlaşmaya yakın oldukları belirtildi.

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          Beşiktaş'ta geçen sezon 46 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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          Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Semih'in Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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