01 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Savunma Bakanlığı'nca bir süredir yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni bir uygulama hayata geçti. Diğer ordular ve yurt dışındaki örnekleri dikkate alınarak detaylıca yapılan çalışma sonrasında "karacılar", harici kıyafet olarak adlandırılan resmi üniforma ile şapka yerine bere kullanmaya başladı.
GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER BERE TAKMIŞTI
AA'da yer alan habere göre yeni uygulama Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını karşıladığı törende de dikkat çekti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters ile perşembe günü bir araya gelmiş, konuk komutanı Genelkurmay Karargahı'nda törenle karşılamıştı.
RESMİ ÜNİFORMALARDA BERE
Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in üniformasındaki bir detay dikkati çekti. Daha önceki törenlerde şapka takan Orgeneral Güler'in, bu törende bere kullandığı görüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde resmi üniformada bere kullanımı, yeni başlayan uygulamanın sonucu hayata geçen bir değişiklik.
HAVACILAR İSE "KAYIK KEP" KULLANACAK
Milli Savunma Bakanlığı'nca uzun süredir devam eden çalışmanın ardından artık "karacılar", bazı törenler dışında, "harici kıyafet" olarak adlandırılan resmi üniformada şapka yerine "bere", Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli ise "kayık kep" kullanacak.
HAREKET SERBESTİSİ TANIYOR
Söz konusu çalışma sırasında diğer ordular ve yurt dışındaki uygulamalar dikkate alındı. Şapkaya oranla daha fazla hareket serbestesi, kullanım kolaylığı kazandıran bere kullanımına ilişkin çeşitli örnekler hazırlandı.
KIYAFET YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI
Çalışmanın onaylanmasının ardından üniforma ile haki renkte bere kullanılmasına yönelik değişiklik, kıyafet yönetmeliğinde yayımlanarak hayata geçirildi. Böylece daha önce eğitim kıyafetinde kullanılan bere, resmi üniformalarda da takılmaya başlandı. Haki olarak belirlenen berenin tankçılar tarafından siyah, komandolar tarafından mavi ve Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli tarafından bordo olarak kullanılacağı öğrenildi.
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