07 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin sınırları zorladığını düşünürsem ekonomisini yerle bir ederim. Daha önce bunu yaptım!" dedi.
Trump, "Türkler, Avrupalılar ve diğerleriyle birlikte, yakalanan IŞİD savaşçılarına ve ailelerine göz kulak olmalılar. ABD, herhangi bir kişinin tahmin edebileceğinden çok daha fazlasını yaptı, IŞİD halifeliğinin yüzde 100'ünü ele geçirmek de buna dahil. Şimdi ABD'nin kendi topraklarını koruma zamanı. Şimdi bölgede diğerlerinin, ki bunların bazılarının refah seviyesi çok yüksek, topraklarını korumasının zamanı geldi. ABD ÇOK BÜYÜK!" ifadelerini kullandı.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019
"SONU GELMEYEN SAÇMA SAVAŞLARDAN ÇEKİLME VAKTİ"
Donald Trump Twitter hesabından daha önce yaptığı açıklamada ise ülkesinin Suriye'de IŞİD ile savaşmak için gerekenden daha uzun süre kaldığını söyledi. Trump, bundan sonra Suriye'deki durumla Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtlerin ilgilenmeleri gerektiğini belirtti.
Trump; ABD'nin "IŞİD'i yüzde 100 yenilgiye uğrattığını" ancak özellikle Avrupa'dan gelen IŞİD militanlarını kıta ülkelerinin geri almak istemediğini kaydetti ve ülkesinin artık, ödediği yüksek bedele rağmen IŞİD militanlarını hapiste tutamayacağını vurguladı.
ABD Başkanı, "Kürtler bizimle savaştı ama bunun için para ve ekipman desteği aldılar. Türkiye ile on yıllardır savaşıyorlar. Ben bu savaşı 3 yıl boyunca geciktirmeye çalıştım ama artık bizim için, çoğu aşiret mücadeleleri olan sonu gelmeyen saçma savaşlardan geri çekilme ve askerlerimizi eve getirmenin vakti geldi" dedi.
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