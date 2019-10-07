ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'deki duruma ilişkin Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile görüştüklerini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye kararını eleştirdi.

Cumhuriyetçi Senatör, "Türkiye'nin Suriye'yi işgal etmesi durumunda, bu ülkeye yönelik iki partinin de destekleyeceği yaptırımlar sunacağız. DEAŞ'ı yok etmek konusunda ABD'ye yardım eden Kürt kuvvetlere saldırırsa, Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısında bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye yönelik olası yaptırımların gerekirse Trump'ın veto yetkisini aşacak şekilde olmasını beklediklerini kaydeden Graham, "Kürt müttefiklerimizi terk etme ve Suriye'yi Rusya, İran ve Türkiye'ye bırakma kararı radikal İslamcıları kışkırtacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Van Hollen da Graham'ın açıklamasınının ardından yaptığı Twitter paylaşımında, Trump'ın söz konusu kararının "makul olmadığını" savunarak, "Kongre, Türkiye'ye Suriyeli Kürtlere saldırmaları durumunda ağır bir bedel ödeyeceğini açıkça göstermelidir." görüşünü paylaştı.

TRUMP'IN SURİYE KARARI

Dün gece saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Beyaz Saray'dan sabah saatlerinde, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." açıklaması yapılmıştı.

Trump da yaptığı Twitter paylaşımında, "Kürtler, bizimle savaştı ancak bunu yapmaları için onlara çok para ödendi ve teçhizat verildi. (Kürtler) Yıllardır Türkiye'ye karşı savaşıyorlar. Bu savaşı 3 yıl boyunca engelledim ancak bizim için bu saçma, çoğu aşiret kaynaklı, sonu gelmez savaşlardan uzaklaşmamızın ve askerlerimizi eve geri getirmenin artık zamanı." ifadesine yer vermişti.