Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün yaptığı açıklamada, Ankara’ya Suriye’de tek taraflı harekât planlarından vazgeçme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, “Fransa, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda tek taraflı harekât gerçekleştireceği yönündeki haberlerden büyük endişe duyuyor. Bu bağlamda Türkiye’yi, IŞİD’e karşı mücadele yürüten uluslararası koalisyonun çıkarlarına aykırı olan bu girişimden vazgeçmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

‘Tek taraflı atılacak olan her türlü adımların, sığınmacıların daimi ikamet yerlerine güvenli bir şekilde ve gönüllü olarak dönmeleri için gerekli şartların oluşmasını imkansız hale getirecek olan ciddi insani sonuçlara yol açabileceği’ kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“Bu yöndeki adımlar bölgedeki istikrarı, ayrıca teröre karşı azimle mücadele etmek ve yerli halkın haklarını koruyarak normal yaşam şartlarına dönüşü sağlamak adına DSG ile yan yana hareket ederek askeri eylemler, insani yardım kampanyaları ve istikrar önlemleri ile sahada sarf ettiğimiz çabaları olumsuz etkileyecek.”