Beyaz Saray'ın, Türkiye'nin Suriye sınırına yönelik hazırlandığı operasyona ilişkin açıklamasından birkaç saat sonra ABD Başkanı Donald Trump'tan konuya ilişkin bir dizi tweet geldi.

Trump, ilk tweet'inde "ABD, 30 günlüğüne Suriye'de olması gerekiyordu ve bu yıllar önceydi. Kaldık ve bir hedef olmaksızın savaşın içine gömüldük. Washington'a geldiğimde DEAŞ bölgede kol geziyordu. Hızlıca DEAŞ'ın yüzde yüzünü mağlup ettik" diye yazdı.

İşte Trump'ın attığı diğer tweet'ler:

* Çoğunluğu Avrupa'dan gelen binlerce DEAŞ militanını yakaladık. Ama Avrupa onları geri istemedi, 'Onları ABD tutsun' dedi. Bense "Hayır, biz size büyük bir iyilik yaptık, şimdi siz onları Amerikan hapishanelerinde tutmamızı istiyorsunuz. Onlar yargılanmak için sizindir.

* Onlar yine 'Hayır' dediler. Her zamanki gibi ABD'nin NATO'da, ticarette, her şeyde 'enayi' olduğunu düşünüyorlardı. Kürtler bizimle birlikte savaştı, ancak bunun için yüklü miktarda para ve mühimmat aldılar. Türkiye ile on yıllardır savaşıyorlar.

* Bu savaşta neredeyse 3 yıl beklemede kaldım, ancak artık çoğu aşiretler arasında olan bu gülünç sonsuz savaşlardan çıkmamızın ve askerlerimizi geri getirmemizin zamanı geldi. Bizim yararımıza olan yerde savaşacağız ve sadece kazanmak için savaşacağız. Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtler artık duruma ve kendi 'mahallelerindeki' yakalanmış DEAŞ'lılarla ne yapmak istediklerine bir çare bulmak zorunda.

* Hepsi de DEAŞ'tan nefret ediyor, yıllardır düşmanlar. Biz 7000 mil uzaktayız ve yakımızda herhangi bir yere gelirlerse DEAŞ'ı yine yenilgiye uğratırız.

"TRUMP'IN KARARI FELAKETE YOL AÇACAK"

Trump'ın Suriye kararına ilk tepki Cumhuriyetçi Parti'li Senatör Lindsey Graham'dan geldi. Graham, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'In Kuzey Suriye ile ilgili kararının ayrıntılarını bilmiyorum. Dışişleri Bakanı Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğim. Eğer medyada çıkan haberler doğruysa bir felaket yolda" diye yazdı.

Graham, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesinin, DEAŞ'ın geri dönüşüne, Kürtlerin Esad rejimi ve İran'la yakınlaşmasına, Amerikan Kongresi'nin Türkiye ile ilişkilerinin bozulmasına ve Kürtleri yalnız bırakarak ABD'nin onuruna leke süreceğine yol açacağını öne sürdü.

Graham, Trump'ın bu kararını uygulamaya geçirmesi halinde, Senato'da karşı atak başlatacaklarını ve bu konuda güçlü bir destek bulmayı beklediklerini sözlerine ekledi.