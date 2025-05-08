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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump İngiltere ile tarifeler konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Trump "Çığır açan bir anlaşma yaptık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 17:56 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:56
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        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
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        ABD Başkanı Donald Trump İngiltere ile tarifeler konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

        "Çığır açan bir anlaşma yaptık" diyen Trump anlaşmanın detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti.

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise çelik konusunda ABD ile beraber çalışacaklarını belirtti.

        Trump yönetimi daha önce İngiltere'ye en düşük seviye olan yüzde 10'luk ek gümrük vergisi uygulandığını açıklamıştı.

        Trump Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, İran'a da değindi. Trump, İran'a yönelik bir bombardımana başvurmadan anlaşma sağlamak istediklerini duyurdu.

        ABD Başkanı, Çin'e yönelik yüzde 145'lik verginin daha da artmayacağını, aksine düşeceğini dile getirdi.

        ABD Başkanı ayrıca, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmek isteyip istemediğine ilişkin soruya "Evet, o fantastik biri. Umuyorum ki görüşeceğiz." şeklinde yanıt verdi.

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