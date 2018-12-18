ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkez Bankasına ( Fed) “bir yanlış daha yapmadan piyasaları hissetmesi” çağrısında bulundu.

Trump, Fed’in faiz artırmasının hata olacağına yönelik söylemlerine, banka yetkilileri yılın son toplantısı için Washington’da bir araya gelirken devam etti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fed’in piyasalardaki likiditeyi daha da azaltmaması gerektiğini savunan Trump, “Fed’deki insanlar bir yanlış daha yapmadan bugün Wall Street Journal’da yayımlanan makaleyi umarım okurlar. Ayrıca, piyasadaki likiditeyi şu anda olduğundan daha düşük hale getirmezler. 50 milyarlık varlık azaltımını durdurun. Sadece anlamsız rakamları takip etmek yerine piyasaları hissedin. İyi şanslar!” ifadelerini kullandı.

Trump’ın atıfta bulunduğu Wall Street Journal makalesi de Fed yetkililerinin parasal sıkılaştırmaya ara vermesi görüşünü desteklemişti. Makalede enflasyon başta olmak üzere çeşitli göstergelerin daha temkinli para politikasını haklı çıkardığı ifade edildi.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bu yılın son toplantısında alacağı faiz kararı ve belirleyeceği yeni ekonomik projeksiyonlar yarın TSİ 22.00’de açıklanacak.

Piyasalar, karar metni ve projeksiyonların ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın 22.30'da başlayacak basın toplantısına odaklanacak.

Fed, politika kararını Çarşamba günü TSİ 22:00'de açıklayacak. Beklenti, FOMC'nin 25 baz puanlık faiz artırımına gideceği yönünde.