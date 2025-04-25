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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Trump'tan Çin açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'tan Çin açıklaması

        ABD Başkanı Trump, TIME dergisine kapak oldu. Trump dergiye Çin ve Ticaret Savaşları'na dair açıklamalarda bulunurken Çin Devlet Başkanı Jinping'in kendisini aradığını ve yönetiminin Çinlilerle anlaşma yapmak için görüştüğünü belirtti. Trump önümüzdeki üç-dört hafta içinde bir dizi anlaşmanın duyurulmasını beklediğini ekledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 14:02 Güncelleme: 25.04.2025 - 14:40
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        Trump'tan Çin açıklaması
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        ABD Başkanı Donald Trump, TIME dergisine kapak oldu ve ikinci döneminin ilk 100 günü ile ticaret savaşlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

        22 Nisan'da TIME ile yaptığı bir saatlik röportajda Trump, ikinci döneminin ilk üç ayını 'dizginlenemez bir başarı' olarak nitelendirirken "Yaptığım şey, tam olarak kampanyamda yürüttüğüm şey" ifadelerini kullandı.

        TIME'a konuşan Trump gümrük vergilerine yaklaşımını açıklamak için ABD'yi dünyanın mağazası olarak tanımlayarak "Ben bu dev mağazayım. Bu dev, güzel bir mağaza ve herkes orada alışveriş yapmak istiyor. Ve Amerikan halkı adına, ben bu mağazanın sahibiyim ve fiyatları belirliyorum ve diyorum ki: Burada alışveriş yapmak istiyorsanız, ödemeniz gereken şey bu" dedi.

        Ülkelerin ABD ile iş yapmak zorunda olmadıklarını ancak bir tarife belirlediğini vurgulayan Trump "Bazıları bize korkunç davrandı. Bazıları iyi davrandı. Hiçbiri harika değildi. Herkes bizden faydalandı. Benim yaptığım şey, çok uzak olmayan bir gelecekte, farklı ülkeler için adil bir tarife belirlemek olacak. Bu ülkelerden bazıları yüz milyarlarca dolar kazanmış, bazıları ise çok az para kazanmış. Hiçbir şey kazanamayan çok az ülke vardı çünkü Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki her ülke tarafından, neredeyse her ülke tarafından kazıklanıyordu. Bu yüzden bir fiyat belirleyeceğim ve fiyatı belirlerken istatistikler ve diğer her şeye göre adil bir şekilde belirleyeceğim. Örneğin, KDV sistemi var mı? Bizden gümrük vergisi alıyorlar mı? Bizden ne kadar ücret alıyorlar? Pek çok farklı faktör var, doğru. O ülke bize nasıl davranıyor? Ve sonra da bir tarife belirleyeceğim. Onların ordusu için para ödüyor muyuz? Biliyorsunuz, örnek olarak Kore var. Ordu için milyarlarca dolar ödüyoruz. Japonya ve diğerleri için de milyarlarca dolar. Ancak bu konuyu ayrı bir başlık olarak tutacağım. Almanya mesela 50,000 askerimiz var" dedi.

        Trump, TIME dergisine tarifelerin hala gerekli olduğuna ikna olduğunu söylerken "Tahvil piyasası tedirgindi ama ben değildim" dedi ve ABD'nin bir yıl sonra yabancı ithalatlara hala yüzde 50 kadar yüksek tarifeler uygulaması durumunda bunu 'tam bir zafer' olarak değerlendireceğini ekledi.

        Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kendisini aradığını ve yönetiminin Çinlilerle bir anlaşma yapmak için aktif görüşmelerde bulunduğunu da ifade etti. Trump, Jinping hakkında "Bunun onun adına bir zayıflık işareti olduğunu düşünmüyorum" dedi ve önümüzdeki üç ila dört hafta içinde bir dizi anlaşmanın duyurulmasını beklediğini ekledi. Trump ayrıca "Kendilerini rahat hissedecekleri bir rakam var. Ama bizden trilyonlarca dolar kazanmalarına da izin veremezsiniz" dedi.

        * Haberin görseli Shutterstock ve TIME'dan servis edilmiştir.

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