Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor! Tam 7 isim
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetime verdiği rapor doğrultusunda birçok daha ayrılık gerçekleşecek. İşte yaşanan son gelişmeler
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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürüyor.
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Szymanski, Becao, Kent, Djiku, Tadic, Umut ve Dzeko transferleriyle adeta gövde gösterisi yapan Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak olan oyunculara çevrildi.
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Valencia, Bruma, Berisha ve Arda Güler'in ardından sarı-lacivertlilere veda eden bir diğer isim Szalai oldu.
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Alman ekibi Hoffenheim ile anlaşmaya varan Macar oyuncunun transferinin ardından kasaya 15 milyon Euro daha girmesi hedefleniyor.
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Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetime verdiği rapor doğrultusunda birçok daha ayrılık gerçekleşecek. Kartal'ın raporu sonrası takımdan ayrılması beklenen isimler şöyle:
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Joao Pedro
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Diego Rossi
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Nazım Sangare
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Gustavo Henrique
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Serdar Dursun
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Miguel Crespo
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Öte yandan Altay Bayındır'ın da 6 milyon Euro'luk bir çıkış maddesi var. Oyuncunun ikna edilmesi halinde takımdan ayrılması gündemde...
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TRANSFERDE SON DURUM
Hırvat kaleci Livakovic için transfer görüşmeleri devam ediyor.
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Zaha'nın ise Crystal Palace'da kalması yüksek ihtimal. Fenerbahçe beklemede.
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Mert Müldür'de ise sarı lacivertliler bonservis bedelini düşürmek için çalışıyor. Transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
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