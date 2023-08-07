Galatasaraylı Olimpiu Morutan'a sürpriz talip!
Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Olimpiu Morutan'a sürpriz bir talip çıktı.
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Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçlarının kadrosuna alınmayan Olimpiu Morutan'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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Avrupa'dan birkaç kulübün radarında olan Rumen futbolcu için yeni bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.
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İtalyan basınında yer alan habere göre; Azerbayan temsilcisi Neftçi Bakü, Morutan'a talip oldu.
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Neftçi'nin, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
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BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ
Morutan'ı kadrosuna katmak isteyen Neftçi Bakü, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
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İTALYA'DAN 3 KULÜP İSTİYOR
Geçtiğimiz sezon İtalya Serie B ekibi Pisa'da sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Morutan'la İtalyan ekipleri Bari, Palermo ve Sampdoria'nın da ilgilendiği belirtildi.
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Morutan geçen sezon Pisa formasıyla 36 resmi maçta 6 gol atıp 8 de asist yapmıştı.
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Galatasaray'ın 2021 yılında kadrosuna kattığı Rumen futbolcunun sarı-kırmızılılar ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.