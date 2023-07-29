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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Tete bombası! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Tete bombası!

        Transferde bombaları bir bir patlatan Fenerbahçe, Brezilyalı kanat oyuncusu Tete'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki yıldız ve menajeriyle İstanbul'da masaya otururken, ilk görüşmenin son derece olumlu geçtiği öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 10:31
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          Transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna yaptığı takviyelerle taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe, sürpriz bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.

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          Her mevkide bol alternatifli bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, Shakhtar Donetsk ile sözleşemsini fesheden sağ kanat oyuncusu Tete'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

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          Bonservisini eline alan Brezilyalı yıldızın menajeriyle birlikte İstanbul'a gelip Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturduğu öğrenildi.

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          Fenerbahçe ile Tete cephesi arasında yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

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          Avrupa'dan beklediği teklifleri alamayan 23 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerin sunduğu projeden ve kurduğu kadrodan etkilendiği, bu nedenle transfere sıcak baktığı bildirildi.

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          Görüşmenin ardından İstanbul'dan Bodrum'a geçen Tete'nin kısa bir tatilin ardından Fenerbahçe'ye son kararını ileteceği kaydedildi.

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          Öte yandan Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad ve iki İtalyan takımının Tete transferinde Fenerbahçe'ye rakip olduğu iddia edildi.

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          TETE KİMDİR?

          Futbola ülkesinin takımı Gremio'da başlayan Tete, Şubat 2019'da 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Ukrayne ekibi Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Daha sonra sırasıyla Olimpik Lyon ve Leicester City'ye kiralanan Tete, sezon sonunda Shakhtar ile sözleşmesini feshederek boşa çıktı.

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          Tete geçen sezonun ilk yarısında kiralık olarak forma giydiği Lyon'da 19 resmi karşılaşmada 6 gol, 5 asistlik performans sergilerken, ikinci yarıda kiralandığı Leicester'da ise 14 resmi maçta 1 gol attı.

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