Fenerbahçe'den Rade Krunic için yeni teklif!
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Rade Krunic hakkında flaş bir gelişme daha yaşandı. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Milan'a yeni bir teklif yapmaya hazırlandığını duyurdu.
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Kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Rade Krunic için çalışmalarını sürdürüyor.
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Milan'da forma giyen Bosna Hersekli yıldızın transferiyle ilgili İtalyan basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.
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Sarı-lacivertli takımın, 29 yaşındaki orta saha için gelecek hafta İtalyan devine yeni bir teklifte bulunacağı belirtildi.
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Fenerbahçe, Krunic için ilk etapta 4 milyon euro teklif ederken, Milan ise 10 milyon euro istemişti.
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KRUNIC'LE ANLAŞMA TAMAM
Bu arada Milan'la görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli kulüp, oyuncu cephesiyle ise her konuda anlaşmaya vardı. Bosna Hersekli orta sahanın, vatandaşı Edin Dzeko faktörü nedeniyle Fenerbahçe'ye oldukça sıcak baktığı ifade edildi.
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Milan'ın 2019 yılında Empoli'den kadrosuna kattığı Rade Krunic, Milano ekibinde 125 maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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Milan'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Krunic'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
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RADE KRUNIC KİMDİR?
Rade Krunic, 7 Ekim 1993'te Foca'da doğdu. Profesyonel kariyerine Sutjeska Foca'da başladıktan sonra 2013 yılında Donji Srem'e geçti. 2014 yılında Hellas Verona, bonservisini aldığı Krunic'i aynı yıl Donji Srem'e kiraladı.
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Burada yarım sezon kiralık oynayan Krunic, Ocak 2015'te Sırp ekibi Borac Cacak'a transfer oldu. Krunic, Temmuz 2015'te ise İtalyan takımı Empoli'nin yolunu tuttu. Empoli'de geçen 4 yılın ardından 2019 yılında 8.6 milyon euroya Milan'a transfer oldu.
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Milan'da 4 sezonda 125 maça çıkıp, 3 gol, 6 asist kaydetti. Geçtiğimiz yıl lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 34 maça çıkan Krunic, 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Rade Krunic, 29 kez de Bosna Hersek Milli Takımı formasını giydi.