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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'den Rade Krunic için yeni teklif! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Rade Krunic için yeni teklif!

        Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Rade Krunic hakkında flaş bir gelişme daha yaşandı. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Milan'a yeni bir teklif yapmaya hazırlandığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 19:12
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          Kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Rade Krunic için çalışmalarını sürdürüyor.

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          Milan'da forma giyen Bosna Hersekli yıldızın transferiyle ilgili İtalyan basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

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          Sarı-lacivertli takımın, 29 yaşındaki orta saha için gelecek hafta İtalyan devine yeni bir teklifte bulunacağı belirtildi.

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          Fenerbahçe, Krunic için ilk etapta 4 milyon euro teklif ederken, Milan ise 10 milyon euro istemişti.

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          KRUNIC'LE ANLAŞMA TAMAM

          Bu arada Milan'la görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli kulüp, oyuncu cephesiyle ise her konuda anlaşmaya vardı. Bosna Hersekli orta sahanın, vatandaşı Edin Dzeko faktörü nedeniyle Fenerbahçe'ye oldukça sıcak baktığı ifade edildi.

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          Milan'ın 2019 yılında Empoli'den kadrosuna kattığı Rade Krunic, Milano ekibinde 125 maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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          Milan'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Krunic'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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          RADE KRUNIC KİMDİR?

          Rade Krunic, 7 Ekim 1993'te Foca'da doğdu. Profesyonel kariyerine Sutjeska Foca'da başladıktan sonra 2013 yılında Donji Srem'e geçti. 2014 yılında Hellas Verona, bonservisini aldığı Krunic'i aynı yıl Donji Srem'e kiraladı.

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          Burada yarım sezon kiralık oynayan Krunic, Ocak 2015'te Sırp ekibi Borac Cacak'a transfer oldu. Krunic, Temmuz 2015'te ise İtalyan takımı Empoli'nin yolunu tuttu. Empoli'de geçen 4 yılın ardından 2019 yılında 8.6 milyon euroya Milan'a transfer oldu.

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          Milan'da 4 sezonda 125 maça çıkıp, 3 gol, 6 asist kaydetti. Geçtiğimiz yıl lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 34 maça çıkan Krunic, 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Rade Krunic, 29 kez de Bosna Hersek Milli Takımı formasını giydi.

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