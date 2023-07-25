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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Afrika'dan Galatasaray için Ziyech iddiası! - Galatasaray Haberleri

        Afrika'dan Galatasaray için Ziyech iddiası!

        Galatasaray'da son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Wilfried Zaha'yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar için bir iddia da Afrika'dan geldi. Galatasaray'ın Hakim Ziyech'i transfer etmek istediği öne sürüldü

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 14:54
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          Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı-kırmızılılarla ilgili bir iddia da Afrika'dan geldi.

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          Africa Foot United'da yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Hakim Ziyech ile ilgileniyor.

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          Inter'in de oyuncuyu yakından takip ettiği belirtilen haberde, Monaco ve Lyon'un da oyuncu için devrede olduğunun altı çizildi.

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          Hakim Ziyech'in kendisine gelen teklifleri dinlediği ve ilerleyen günlerde transferdeki kararını vereceği ifade edildi.

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          2020/21 sezonunun başında Ajax'tan Chelsea'ye transfer olan Ziyech, Londra ekibinin forması ile çıktığı 107 karşılaşmada 14 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

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