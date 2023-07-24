Son dakika transfer gelişmeleri: Beşiktaş'tan savunmaya Nino hamlesi! Rebic'te sıcak saatler
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunmaya takviye için flaş bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Rebic'te ise son önerisini yapıp geri sayıma geçti
- 1
Stoper için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Lyanco'yu İstanbul'a getirse de sakatlık riski nedeniyle bu transferden vazgeçmişti.
- 2
Siyah-beyazlılar, bunun ardından ise yeni bir Brezilyalı'yı gündeme aldı.
- 3
Beşiktaş, Fluminense forması giyen Nino'ya için teklifini yaptı.
-
- 4
26 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varan siyah-beyazlıların kulübüne ise 6 milyon Euro önerdiği öğrenildi.
- 5
Brezilya ekibi ise 7 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinde şimdilik geri adım atmıyor.
- 6
Pazarlıkların sürdüğü ifade edilirken Beşiktaş bu bölge için Braga forması giyen Vitor Tormena'yı da alternatif olarak listede tutuyor.
-
- 7
REBIC İÇİN GÖZLER MİLAN'DA
Beşiktaş, sol kanat için bir süredir peşinde olduğu Ante Rebic konusunda da girişimlerini yeniden hızlandırdı.
- 8
Siyah-beyazlılar, Milan'a kiralama teklifini iletecek ve maaşını paylaşmayı önerecek.
- 9
Hırvat oyuncunun 5 milyon Euro'luk bir maaşı bulunuyor.
-
- 10
Transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.