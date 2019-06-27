Trabzonspor, Pendikspor'dan Taha Tunç'u transfer ettiğini resmen açıkladı.

Bordo-mavililer Taha ile üç yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Taha Tunç ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 100.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için bir önceki sezon alacağı 100.000.-TL garanti ücrete uygulanacak ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır"