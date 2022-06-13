Merkez Bankası eski başkanlarından, ekonomist ve yazar Gazi Erçel vefat etti. Karaciğer rahatsızlığı bulunan Erçel, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu. 77 yaşında hayata veda eden Erçel, 2009 - 2012 yılları arasında Habertürk Gazetesi'nde köşe yazıları kaleme almıştı.
Merkez Bankası, Erçel'in vefatının yayımladığı mesajda "1996-2001 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Gazi Erçel'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.
GAZİ ERÇEL KİMDİR?
1945 yılı Çanakkale doğumlu olan Gazi Erçel 1962 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne kaydoldu. Mezuniyetinin ardından Maliye Bakanlığına bağlı olan Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulunda meslek hayatına başlayan Erçel, yüksek lisans eğitimini 1974-1976 yılları arasında ABD’de Vanderbilt Üniversitesi’nde yaptı.
1977 yılı sonunda o zamanki adıyla Hazine ve MİT Genel Sekreterliği’nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Erçel, Bankacılık, Kambiyo ve Dünya Bankası bölümlerinden sorumlu oldu. 1982 yılı sonunda Washington’da Uluslararası Para Fonu (IMF) bünyesinde görev alan Erçel, 4 yıl İcra Direktör Yardımcısı olarak çalıştı.
Hazine Genel Müdürü olarak atanması sonrası Türkiye’ye dönen Erçel dış ilişkilerden sorumlu olarak görev yaptı. 1989 yılında kamudaki görevinden ayrıldıktan sonra özel sektörde yöneticilik yapan Erçel, 1996-2001 yılları arasında Merkez Bankası Başkanlığı yaptı.
Bilgi, Bahçeşehir ve İstanbul Aydın üniversitelerinde “Global Finansal Piyasalar” ve “Kamu Politikalarının Uygulaması” konularında yüksek lisans dersleri verdi.
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