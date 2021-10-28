TCMB Başkanı Kavcıoğlu enflasyon raporunu sunuyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporunu sunuyor. TCMB'nin yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda, 2021 yıl sonu medyan enflasyon beklentisi yüzde 14.1 olmuştu.
Son iki PPK toplantısında 300 bp faiz indiren TCMB'nin enflasyona hedeflemeleri piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Başkan Kavcıoğlu'nun sunumda öne çıkan açıklamalarından satır başları şöyle:
- Küresel iktisadi faaliyette ilk yarıda yaşanan toparlanmaya rağmen yakın dönemde açıklanan güven endeksleri salgının etkisiyle gerilemeye başladı. Salgında yeni varyantlar küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır. En fazla ihracat yaptığımız ülkelerin bazılarında büyüme beklentisi aşağı çekildi.
- Büyüme tahminleri Almanya ve ABD başta olmak üzere aşağı yönlü güncellenirken Rusya ve İtalya'da yukarı yönlü güncellendi. Küresel PMI endeksleri gerilerken gerek imalat gerekse hizmet sektörleri için 650 eşik seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti. İş gücü piyasasında gelişmiş ülkelerin bir çoğunda istihdamın seviyesi hala salgın öncesi düzeyinin altında seyrediyor. Emtia fiyatları ortalama olarak artmakla birlikte enerji ve enerji dışı fiyatların farklılaşması devam ediyor. Enerji fiyatlarındaki artış son dönemde hızlandı.
- Küresel enflasyondaki yükselişin enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri merkez bankaları tarafından takip ediliyor. Uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatları artıyor. Gelişmekte olan ülkelerin bir çoğunda enflasyon beklentileri hedeflerin üzerinde seyrediyor. Enflasyonun 2022'nin sonunda hedeflere yakınsayacağını düşünüyoruz. Çin hariç tutulduğunda gelişmekte olan ülkelerde portföy çıkışları olduğunu görüyoruz. Küresel enflasyon gelişmeleri
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