AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Ortak kanaatimiz bir an önce yasanın çıkarılmasıdır, sistemin önündeki engellerin kaldırılması, dış alemde ortaya çıkarılabilecek regülasyonun, düzenlemenin bulunmadığı ülkelerde yatırımcıların, aracı olabilecek kişilerin Türkiye’de faaliyetlerine devam etmeleri konusunda faydalı olacağı konusunu gündeme getirdiler." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM’de kripto para temsilcileriyle toplantı yaptıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.
13 TEMSİLCİ GELDİ
Elitaş, kripto para toplantıya 13 temsilci geldiğini belirterek, ilgili bakanlıklardan teknik elemanların gelmesini istediklerini ifade etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, MASAK, Gelir İdaresi, Merkez Bankası temsilcilerinin toplantıya katıldığını belirten Elitaş, “Dünyada çok hızlı bir şekilde yaygınlaşan, 2010 yılında hayatımıza giren sanal para diye ifade edilen 10 yıllık süre içinde dünyada çok hızlı bir gelişime ortaya çıktı. Çeşitli ülkeler ayak uydurmaya gayret ettiler. Bugüne kadar 7-8 ülke bir yasal düzenlemeyi gerçekleştirmiş” dedi.
"ORTAK KANAATİMİZ BİR AN ÖNCE YASANIN ÇIKARILMASIDIR"
“Bir an önce kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin yapılmasını, bu yapılan düzenlemenin işin felsefesini engellemeyecek şekilde maniler oluşturmaması konusunda kanaatimiz var” diyen Elitaş, “Yapılan mevzuatın daha net bir şekilde olup, ikincil mevzuatla konunun düzenlemesi konusunda ortak kanaatimiz hasıl oldu. Dijital mecralarda değişimin hızına ayak uydurabilmeniz mümkün değil. Net bir şekilde madde düzenlemesinin bir saat sonra eksik kaldığını görebiliyoruz veya 6 ay sonra eksik kaldığını görebiliyoruz. Ortak kanaatimiz bir an önce yasanın çıkarılmasıdır, sistemin önündeki engellerin kaldırılması, dış alemde ortaya çıkarılabilecek regülasyonun, düzenlemenin bulunmadığı ülkelerde yatırımcıların, aracı olabilecek kişilerin Türkiye’de faaliyetlerine devam etmeleri konusunda faydalı olacağı konusunu gündeme getirdiler” dedi.
"DEĞİŞİMLERE AYAK UYDURABİLECEK BİR METİN HAZIRLAMAYI PLANLIYORUZ"
Temel bir yasa geleceğini kaydeden Elitaş, “Teferruatlı bir madde değil, tarif edici bir madde metni, yönetmeliklerle düzenlenebilecek, değişimlere ayak uydurulabilecek bir metin hazırlamayı planlıyoruz. Kripto varlıkları tanımlarken, bugünkü gördüklerimizle tanımlamaya kalktığımızda, yarın yeni çıkan şeylerle ilgili sorkunlar ortaya çıkabilir. NFT denilen bir araç var. Yine duyduğum kadarıyla sanal arsa alınıp satılmaya başlanmış.
Biz bu kripto varlığı dar bir çerçevede değişim aracı olarak ortaya koyduğumuzda dar bir kapsam ortaya çıkabilir. Sanal alemde arsa alımları, NFT dediğimiz koleksiyon aracı olabilecek unsurların bu alemde düzenleyici sistem içine girmesi için geniş tanımlama olması gerektiği kanaatini oluşturduk” ifadelerini kullandı.
KRİPTO PARAYA VERGİ
Kripto para temsilcilerin bir vergi olması gerektiğini söylediklerini aktaran Elitaş, sistemin nasıl rahat yürüyeceğini konuştuklarını belirtti.
Elitaş, çekinceleri olup olmadığına ilişkin olarak, “Yurtdışı piyasalara giriş çıkışı engelliyor mu diye endişeleri var. Sadece benim tanımladığım, borsa diye tanımladığım borsanın dışında alışveriş yaparsanız sıkıntı var dediler. İlgili kurumun tanımladığı borsa veya imtiyaz verilen kişiler dışında bir alışveriş yaptığı takdirde yasal korumanın dışına çıkma endişesi var. Bugün gelen arkadaşlarımızla amaçlarımız aynı” şeklinde konuştu.
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