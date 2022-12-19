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Tayland Donanmasına ait bir gemi battı: Denizcileri kurtarma çalışmaları sürüyor!

Son dakika... Tayland Körfezi'nde Tayland Donanmasına ait bir gemi battı, 75 denizci kurtarıldı, 31 denizciyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Giriş: 19.12.2022 - 07:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Tayland Donanmasına ait bir gemi battı!
Reuters

Tayland Körfezi'nde Tayland Donanmasına ait bir geminin battığı ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Donanma, sabahın erken saatlerinde 75 denizcinin kurtarıldığını ve 31 denizciyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Güçlü rüzgarlar sebebiyle gemideki elektrik sisteminin devre dışı kaldığı belirtildi.

Kuzey ve orta Tayland yılın en düşük sıcaklıklarını yaşarken, güney Tayland'da son günlerde fırtınalar ve seller yaşanıyor. Gemilere karada kalmaları konusunda uyarıda bulunuluyor.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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