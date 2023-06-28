Tatlıcı dükkanında kadın cinayeti! İş arkadaşını öldürdü

DHA

Adana'da tatlıcı dükkanında çalışan Rıdvan Sebuktekin (29), tartıştığı iş arkadaşı Sultan Erdoğan´ı (27) tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi. DHA'nın haberine göre olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Tatlıcı dükkanında çalışan Rıdvan Sebuktekin ile Sultan Erdoğan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Sebuktekin, belinden çıkardığı tabancayla Erdoğan´a ateş etti. Sebuktekin daha sonra namluyu kendi başına dayayıp, tetiği çekti. İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sebuktekin ve Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alıp olay yerine gelen Sultan Erdoğan'ın yakınları, gözyaşı döktü.

Rıdvan Sebuktekin ile Sultan Erdoğan´ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.