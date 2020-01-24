DHA

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB),"Hizmet içi eğitimler için 2017 yılında hazırlanan 'Psikososyal Önleyici Destek Programı' kitabıyla ilgili açıklamada bulundu. Kitapta, başı açık kadınların çocuklara kötü, başı kapalı kadınların ise iyi davrandığına yönelik algı yaratıldığı eleştirilerine ilişkin yapılan açıklamada, "Söz konusu haberin manşet bölümünde iddia edildiği gibi öğrencilere yönelik değil, rehberlik öğretmenlerinin mesleki gelişimine kaynak olarak sunulmuştur" denildi.

"4 GÖRSELLE ALGI OLUŞTURULMUŞTUR"

DHA'da yer alan habere göre basında yer alan haberlere ilişkin yapılan açıklamada, "Rehberlik öğretmenlerine hizmet içi eğitimler kapsamında sunulan eğitici eğitimi programı kitabında yer alan görsellerle ilgili medyaya yansıyan haberler hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Hizmet içi eğitimler için 2017 yılında hazırlanan 'Psikososyal Önleyici Destek Programı' kitabı söz konusu haberin manşet bölümünde iddia edildiği gibi öğrencilere yönelik değil, rehberlik öğretmenlerinin mesleki gelişimine kaynak olarak sunulmuştur. Söz konusu haberde, kitapta yer alan 150'nin üzerindeki görsel içerisinden yalnızca 4 görsel bir araya getirilerek bütünü yansıtmayan maksatlı bir algı oluşturulmak istendiği görülmektedir" denildi.

İDDİANIN ARAŞTIRILMASI İÇİN İNCELEME

Açıklamada ayrıca hazırlanan kitap içeriğinde söz konusu haberde iddia edildiği gibi bir algının oluşup oluşmadığının araştırılması için ön değerlendirme ve inceleme çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.