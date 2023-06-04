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Adana'da, anız yangınında alevler ormana sıçradı

Adana'da korkutan bir yangın çıktı. Kentte bir tarlada başlayan anız yangını ormana sıçradı. Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı

Giriş: 04.06.2023 - 16:49 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: ADANA'DA YANGIN! Tarlada başlayan yangın ormana sıçradı!
DHA

Adana'nın Sarıçam ilçesinde tarlada başlayan anız yangınında alevler ormana sıçradı.

DHA'nın haberine göre bölgeye sevk edilen ekipler, karadan ve havadan yangına müdahale etti.

İlçenin Orhan Gazi Mahallesi'nde bir buğday tarlasında saat 15.00 sıralarında anız yangını çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak yakındaki ormana sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve yangın söndürme ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede çok sayıda itfaiye ve yangın söndürme ekibinin soğutma çalışması sürüyor.

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