Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen, tarım işçilerini taşıyan 01 ACB 996 plakalı minibüs, Erzin-Osmaniye kara yolunda devrildi.

AA'nın haberine göre, minibüste sıkışan 1 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kazada yaralanan 9 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Erzin ve Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.