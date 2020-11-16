Boğazını kesti! Çuvala koyup araçla ezdi! İşte istenen ceza!

DHA

İstanbul Avcılar'da, geçen yıl 6 Şubat'ta, kendisinden ayrılmak isteyen Rabia Kaçmaz'ın boğazını falçatayla keserek tecavüz etmeye çalışan ardından çuval içine koyup otomobille üzerinden geçen Emre Çiçek'e istenen ceza belli oldu. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emre Çiçek, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

AİLE BAKANLIĞI DA KATILDI

DHA'da yer alan habere göre duruşmada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı Büşra Öztürk ve AHBAP Platformu Avukatı Betül Öztulum'un da aralarında bulunduğu taraf avukatları yer aldı.

KESİ NEDENİYLE SES TELLERİ ZARAR GÖRDÜ

Mahkeme başkanı, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan gelen raporda mağdurun boyun bölgesindeki kesi sonucu oluşan ses tellerindeki hasar nedeniyle oluşan ses kısıklığının mağdurun konuşmasında sürekli zorluğa neden olduğunun bildirildiğini söyledi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında dehşetin detayları anlatıldı. Sanık Emre Çiçek'in, Rabia Kaçmaz'ı kendisinden ayrılmak istediğini söylemesinin ardından 6 Şubat 2019 tarihinde araç kiralayarak Florya'da bir balıkçıya götürdüğünü belirtildi.

GÖZÜNÜ BANTLA KAPATMAYA ÇALIŞTI

Balıkçıdan sonra sanık Çiçek'in, Kaçmaz'ı kendi çalıştığı tekstil atölyesine götürdüğü ifade edilen mütalaada, sanığın "Sana bir sürprizim olduğunu söylemiştim" diyerek Rabia Kaçmaz'ın gözünü siyah bantla kapatmaya çalıştığı ancak genç kızın buna müsaade etmediği kaydedildi.

ELİNE PLASTİK KELEPÇE TAKTI

Sanık Emre Çiçek'in kapıya doğru yönelen Rabia Kaçmaz'ı içeriye içeri doğru çekiştirmeye başladığı belirtilen mütalaada, Çiçek'in, Kaçmaz'ı yere düşürdüğü, eline plastik kelepçe takarak özgürlüğünü kısıtladığı, ayaklarını ve diz kapaklarını bağladığı ve atölyenin arka kısmını doğru sürüklediği aktarıldı.

"BURADAN ÇIKAMAYACAKSIN"

Sanığın Kaçmaz'ı tekmelediği de anlatılan mütalaada, "Seni buraya cezalandırmak için getirdim, buradan çıkamayacaksın. Seni burada parçalayacağım" dediği, ardından da Rabia Kaçmaz'ın annesi ile telefonda konuşmak amacıyla yanından ayrıldığı belirtildi.

YASTIKLA BOĞMAYA ÇALIŞTI

Telefon görüşmesinin ardından sanığın, Kaçmaz'ın yanına geldiği bıçakla böbreğinden yaraladığı ve cinsel istismarda bulunduğu anlatıldı. Rabia Kaçmaz'ın cinsel istismara karşı koymasının ardından sanığın sinirlendiği kaydedilen mütalaada, Çiçek'in Kaçmaz'ı yastıkla boğmaya çalıştığı vurgulandı. Daha sonra Çiçek'in ışıkları kapatarak Kaçmaz'ın üzerine örtü örtüp dışarı çıktığı anlatıldı.

"HALEN GEBERMEDİN Mİ SEN"

Mütalaada sanık Emre Çiçek'in bir süre sonra diğer sanık Yunus Kıldır ile atölyeye geri döndüğü, Kaçmaz'ın kafasına tekme vurarak "Halen gebermedin mi sen" dediği, sanık Yunus Kıldır'ın da Çiçek'e, "Beni bu işe bulaştırma. Merak etme kimseye bir şey söylemem" diyerek arkasını dönüp gitmeye çalıştığı ve Çiçek'in de, "Dur bir dakika" diyerek diğer sanıkla birlikte dışarı çıktığı ifade edildi.

YAŞAYIP YAŞAMADIĞINI KONTROL ETTİ

Yaklaşık 3 dakika sonra iki sanığın geri dönerek Kaçmaz'ı başı altta kalacak şekilde çuvalın içine koyduğu anlatılan mütalaada, sanıkların kiralık aracın bagajına genç kızı koydukları belirtildi. Sanık Emre Çiçek'in Avcılar Firuzköy göl kenarında müştekiyi bagajdan çıkararak yere fırlattığı, ayaklarıyla genç kızın üzerine basarak yaşayıp yaşamadığını kontrol ettiği, sonrasında da araçla üzerinden geçtiği aktarıldı.

DOMUZ BAĞIYLA BAĞLANMIŞ ŞEKİLDE BULUNDU

Sanık Emre Çiçek'in babasını arayarak durumu anlattığı ifade edilen mütalaada, Çiçek'in kolluk kuvvetlerine teslim olduğu ve olay yerine giden kolluk kuvvetlerinin Kaçmaz'ı domuz bağı ile bağlanmış ve yarı çıplak vaziyette bulduğu kaydedildi. Rabia Kaçmaz'ı hastaneye kaldırıldığı ve uzun süre yoğun bakımda kaldığına da mütalaada yer verildi.

SANIĞIN CEZAİ SORUMLULUĞU TAM

Mütalaada Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi tarafından düzenlenen raporda sanık Emre Çiçek'in üzerine atılı suçlara karşı ceza sorumluluğunun tam olduğunun belirlendiği de vurgulandı.

53 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Mütalaada sanık Emre Çiçek'in, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Birden fazla kişi ile birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Cinsel saldırı" suçlarından toplamda 19 yıldan 53 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Diğer sanık Yunus Kıldır hakkında ise "Birden fazla kişi ile birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet taraflara mütalaa hakkında beyanlarını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.