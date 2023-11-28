Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te tarihi dokunun tahrip olmasına tepki için Sur ilçesi Yenikapı Sokak'taki Dört Ayaklı Minare'nin önünde basın açıklaması yaptığı sırada güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada başından vurularak yaşamını yitirdi.

Elçi için ölümünün 8'inci yıl dönümü nedeniyle vurulduğu yerde anma töreni düzenlendi.

Anmaya Tahir Elçi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Selvi Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu, CHP ve HEDEP milletvekilleri, baro başkanları, siyasi parti ve avukatlar katıldı.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, "8 yıldır her 28 Kasım'da burada bir araya gelen bu kıymetli topluluk, savunduğun, mücadelesini verdiğin ve uğruna yaşamına mal olan değerlerin ne denli kıymetli olduğunu göstermektedir. Bu tarihi mekanda başlayan çatışmalara ve yıkıma herkesin sessiz kaldığı günlerde susmayarak, toplumun bağrında derin yaralar açacak yıkımın ve zulmün pusuda olduğunu bizlere duyurmak ve uyarmak isteyen Tahir Elçi, ülkede en üst düzeyde güvenlik tedbirlerinin alındığı kentin, şu an bulunduğumuz orta yerinde, onlarca kameranın önünde katledildi. Ancak aradan geçen 8 yıla rağmen failler cezalandırılmamış ve adalet yerini bulmamıştır. Tahir Elçi cinayeti, 2015'te başlayan o karanlık sürecin yolunu döşemek isteyenlerin siyasi bir operasyonuydu. O sebeple, Tahir Elçi suikastının tüm yönleri ile aydınlatılması, etkin bir kamu ve siyasi iradenin ortaya konması ile mümkün olacaktır" dedi.

Adliye önünde bir araya gelen grup, tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önüne kadar yürüdü. Kalabalık, Elçi'nin vurulduğu yere karanfiller bıraktı. Elçi'nin vurulduğu gün yaptığı basın açıklamasının metninin okunduğu anmada, saygı duruşunda bulunuldu.

"8 YILDIR VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ise "Buraya gelirken, girdiğimiz şu sokağın başında adımımı ilk attığım andan itibaren bir utanç sarıyor beni. 8 yıldır vicdan azabı çekiyorum. Acaba her şeyi yaptım mı? 8 senedir başkanımızın yasını tutamıyoruz. Buraya anmaya gelemiyoruz. Çünkü anma için gereği yapılmış olmalıdır. Buraya vazgeçmeyeceğimizi bilsinler diye geliyoruz. Buradayız. Değil 8 sene, 80 sene de geçse Tahir Elçi'nin failleri cezalandırılmadığı sürece, bu mücadeleyi devam ettireceğiz" diye konuştu. Buradaki anmanın ardından grup, Elçi'nin mezarının bulunduğu Yeniköy Mezarlığı'na gitti.

TAHİR ELÇİ SORUŞTURMASI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Tahir Elçi'nin ölümüne ilişkin Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama sürüyor. Davada, firari PKK'lı terörist Uğur Yakışır ile olayın meydana geldiği gün görevli olan tutuksuz polisler S.T., F.T. ve M.S. sanık olarak yargılanıyor.