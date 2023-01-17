Taburcu edilen Tuğçe'nin katil zanlısı adliyede!

Onur K., iddiaya göre, bina girişinde 1,5 aydır görüştüğü sevgilisi Tuğçe Can'ı sırtından, karnından ve boğazından bıçaklayıp kaçtı.

DHA'nın haberine göre Tepebaşı ilçesinde bir apartmanda oturan yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can, 12 Ocak'ta çalıştığı özel huzurevine gitmek için evinden çıktı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan ön otopsi raporuna göre, Tuğçe Can'ın 10'dan fazla bıçak darbesi sonucu öldürüldüğü tespit edilmişti. Soruşturma sürüyor.