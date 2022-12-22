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Süper Loto sonuçları açıklandı! 22 Aralık 2022 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haftada üç gün gerçekleştirilen Süper Loto'da kazandıran numaralar açıklandı. İşte 22 Aralık 2022 Perşembe Süper Loto çekilişi sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 22.12.2022 - 21:42 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 22 Aralık 2022 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama
HABERTURK.COM

Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi noter huzurunda canlı yayında açıklandı. Şans oyunu tutkunları 21.30'da belli olan Süper Loto sonuçlarını sorguluyorlar. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 22 Aralık 2022 Süper Loto çekilişine ilişkin tüm merak edilenler...

22 ARALIK 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI: 21 - 37 - 39 - 50 - 58 - 60

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SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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