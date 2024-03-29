Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.107,94 %0,31
        DOLAR 32,3718 %0,08
        EURO 34,9386 %-0,22
        ALTIN 2.325,48 %0,22
        FAİZ 47,54 %-0,23
        GÜMÜŞ GRAM 26,02 %0,16
        BITCOIN 69.914,00 %-1,13
        GBP/TRY 40,8891 %-0,14
        EUR/USD 1,0768 %-0,18
        BRENT 87,00 %1,86
        ÇEYREK ALTIN 3.802,16 %0,22
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Şubat ayı dış ticaret verileri açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Dış ticaret açığında hızlı düşüş

        Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44.2 azalarak 6 milyar 771 milyon dolara düştü. Yılın ilk iki ayında dış ticaret açığındaki yıllık gerileme yüzde 51'i buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 10:04 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dış ticaret açığında hızlı düşüş
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜİK şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre şubat ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.6 artarak 21 milyar 82 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 9.2'lik düşüşle 27 milyar 853 milyon dolara geriledi.

        İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Şubat 2024:

        Böylece şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44.2 azalarak 12 milyar 130 milyon dolardan, 6 milyar 771 milyon dolara düştü.

        Aylara göre dış ticaret, Şubat 2024

        Yılın ilk 2 ayında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.5 artarak 41 milyar 78 milyon dolar, ithalat ise yüzde 16'lık düşüşle 54 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        REKLAM

        2 aylık dönemde dış ticaret açığı geçen yıla oranla yüzde 51 azalarak 12 milyar 955 milyon dolar oldu.

        ENERJİ VE ALTIN HARİÇ İTHALATTA ARTIŞ

        Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.3 artarak 17 milyar 438 milyon dolardan, 19 milyar 589 milyon dolara yükseldi.

        Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat ise yüzde 5.2 artarak 19 milyar 958 milyon dolardan, 20 milyar 989 milyon dolara çıktı.

        İHRACATTA ALMANYA İLK SIRADA

        Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 722 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 332 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 158 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 73 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 66 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti.

        Ocak-Şubat döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 3 milyar 484 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 536 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 169 milyon dolar ile Irak, 2 milyar 156 milyon dolar ile İtalya ve 2 milyar 88 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti.

        İTHALATTA ZİRVE RUSYA'NIN

        Şubatta ithalatta ise Rusya ilk sırayı aldı. Şubat ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 27 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 434 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 218 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 543 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 337 milyon dolar ile ABD izledi.

        Ocak-Şubat döneminde ithalatta ilk sırayı aynı şekilde Rusya aldı. Rusya'dan yapılan ithalat 8 milyar 352 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 327 milyon dolar ile Çin, 4 milyar 135 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 739 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 730 milyon dolar ile İtalya izledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YÖK'ten denklik açıklaması
        YÖK'ten denklik açıklaması
        Soyguncular plastik kelepçe ile geldi! Kaçarken motosikleti yaktılar
        Soyguncular plastik kelepçe ile geldi! Kaçarken motosikleti yaktılar
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        "Gazze'de anlaşma önerisini Netanyahu reddetti"
        "Gazze'de anlaşma önerisini Netanyahu reddetti"
        Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Yakalandılar
        Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Yakalandılar
        Cani koca boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
        Cani koca boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Bu yılın ilk Güneş Tutulması 8 Nisan'da!
        Bu yılın ilk Güneş Tutulması 8 Nisan'da!
        Efe kalıyor, Hamza gidiyor!
        Efe kalıyor, Hamza gidiyor!
        SGK’ya fazla yatan primi alabilirsiniz
        SGK’ya fazla yatan primi alabilirsiniz
        "Her gün ölümü düşünüyorum"
        "Her gün ölümü düşünüyorum"
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Milei'nin "katil terörist" sözlerine sert tepki
        Milei'nin "katil terörist" sözlerine sert tepki
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Habertürk Anasayfa