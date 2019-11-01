Dijital hizmet vergisi, değerli konut vergisi ve konaklama vergisi adıyla üç yeni vergi konulmasına ilişkin yasa teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında önergeler ile bazı değişiklikler yapıldı. Sporculardan halen en üst ligdekiler için yüzde 15, en üst altı ligdekiler için yüzde 10, diğer ligdekiler için yüzde 5 oranında gelir vergisi alınıyor. Örneğin futbolda süper ligdeki oyuncular yüzde 15, 1. ligdeki oyuncular yüzde 10 vergiye tabi bulunuyor.

Yasa teklifi ile en üst ligdeki sporcular için yüzde 15 olan gelir vergisi oranı yüzde 20’ye çıkacak. Ücret ve transfer geliri 500 bin lirayı aşan sporcular beyannameye tabi olacaklar ve bu durumda yüzde 40’a kadar varan oranlarda vergi ödeyecekler.

YILDIZLAR ETKİLENMEYECEK

Teklifin dün akşamki görüşmeleri sırasında kabul edilen önerge ile sözleşmesi devam eden sporcuların yeni vergi artışından etkilenmemesi için değişiklik yapıldı. Buna göre, 1 Kasım 2019’dan önce sözleşme imzalamış sporcular, sözleşmeleri bitinceye kadar eski vergi oranlarına, 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sözleşme imzalayan sporcular ise yeni vergi oranlarına tabi olacaklar.

Örneğin Galatasaray Radamel Falcao ile 3 sezon boyunca yıllık 5 milyon euro ücret için bu yıl sözleşme imzaladı. Falcao, 2022 yılında sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar yeni vergi artışından etkilenmeyecek. Sporcu sözleşmesi olmaksızın yıllık hizmet sözleşmesine istinaden veya diğer şekillerde faaliyette bulunan sporcuların 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren elde edeceği ücretlerde yeni vergi oranları uygulanacak. Kiralama sözleşmesi veya geçici transfer sözleşmesiyle bir kulüpte oynayan sporcular için de aynı kurallar geçerli olacak.

1 Kasım 2019 tarihinden sonra sona eren, uzatılan ve yenilenen sözleşmelerle ilgili olarak elde edilen kazançlar, gelecek yıldan itibaren yeni vergi oranlarına tabi olacak.

HAKEM ÜCRETLERİNE VERGİ

Teklifin hakem ücretlerinde vergi muafiyetini tamamen kaldıran maddesinde de değişiklik yapıldı. Amatör spor yarışmalarını yönetenler dışındaki tüm hakemler, elde ettikleri ücretler üzerinden vergi ödeyecekler.

Sporcu ücretlerinden alınan vergilerin bir havuzda toplanarak amatör spor yatırımlarında kullanılmak üzere ilgili kulüplere iade edilmesine ilişkin düzenleme de yürürlükten kaldırılacak. Kulüplere vergi iadesi yapılmayacak.