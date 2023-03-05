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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin, "Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir" açıklamasında bulundu

Giriş: 05.03.2023 - 17:17 | Güncelleme: ABONE OL
AK Parti Sözcüsü Çelik
"Spora aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek"
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AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin, "Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sporda ve her alanda şiddet ve nefretin en güçlü şekilde dışlanması gerektiğini belirtti.

Bursa'da oynanan futbol maçında tribünlerde açılan, sporun ruhuna aykırı görsellerin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu görseller hiçbir futbol kulübümüze ve hiçbir takımımızın taraftarlarına mal edilemez. Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz. Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir. Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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