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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı

        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı

        İstanbul'da bir kuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında, "Taksirle ölüme neden olmak" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelinin 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 16:47 Güncelleme: 26.12.2023 - 17:08
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        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
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        Fatih'te, kullandığı otomobille çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, dosya kapsamındaki görüntüler, Adli Tıp Kurumu raporları, kolluk tutanakları ve tüm dosya içeriğinden yola çıkıldığında, şüphelinin kusurlu eylemiyle Göçer'in ölümüne sebebiyet verdiğinin anlaşıldığı bildirildi.

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        İddianamede, şüpheli Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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