İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gürece Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından fark edilen sansargiller ailesinden, gelincik ve kokarcalarla akraba olan feret, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince alınarak Torba Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.

TÜRKİYE'DE GÖRÜLMEYEN BİR HAYVAN

İHA'da yer alan habere göre Türkiye'de görülmeyen, evcil ve genellikle tavşan avlamak için kullanılan feretin bölgeye nasıl geldiği bilinmezken, feret, ilk sağlık kontrolünün ardından gözlem altına alındı. Feret hayvan bakım merkezinin de ilgi odağı oldu.