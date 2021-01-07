HABERTURK.COM

Vatandaşlar ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını bugünden itibaren 16 Şubat 2021 tarihine kadar e-Devlet üzerinden adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecek.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada istenmeyen SMS, e posta ve sesli aramalar gibi ticari elektronik iletilerle ilgili maruz kalınan rahatsızlıkların ortadan kaldırılması amacıyla Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) oluşturulduğu hatırlatıldı.

İYS ile tüketicilerin verdiği tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebilecek, kontrol edebilecek ve reddetme hakkını kullanabileceği belirtilirken 50 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS’ye yüklemeleri için verilen süre 31 Aralık 2020 tarihinde sona erdiği açıklandı.

Bakanlık, vatandaşların ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını bugünden itibaren 16 Şubat 2021 tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya İYS web sitesi adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebileceğini duyurdu.

İYS'NİN SİTESİ ÜZERİNDEN KONTROL EDİLEBİLİYOR

Bakanlık, 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS’ye yüklemeleri için verilen sürenin ise 31 Mayıs 2021 tarihinde sona ereceğini vurgularken, tüketicilerin bu şirketler için söz konusu onayları 1 Haziran 2021 – 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında kontrol edebileceğini kaydetti.

Belirlenen süreler içinde vatandaşların ret hakkının kullanmaması halinde, hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılan verilerin onaylı sayılacağının altı çizildi.

Açıklamada, "Söz konusu süreler mevcut onayların kontrolüne ilişkin olup, bu tarihlerden sonra da tüketicilerimiz diledikleri tarihte İYS üzerinden ticari elektronik ileti tercihlerini değiştirebilecektir." denildi.