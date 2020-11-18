682 milyon liralık kayıp

Dün açıklanan koronavirüs tedbirleri kapsamında sinema salonları 2020 sonuna kadar kapalı kalacak. Bu zorunlu karar zaten büyük kayıplarla geçen bir yılda sektöre inen son darbe oldu.
Box Office Türkiye verilerine göre 2019 yılında Türkiye'de sinemalarda 980 milyon 410 milyon lira hasılat elde edilmişti. Toplam seyirci sayısı da 59 milyon 556 bin olarak kayıtlara geçmişti. 2019'da toplam seyirci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15.4 gerilemesine rağmen hasılat yüzde 9.3 artmıştı. Seyirci sayısındaki düşüşe rağmen ortalama bilet fiyatlarının 12.74 liradan 16.46 liraya yükselmesi toplam hasılatın yükselmesini sağladı.
Dünya genelinde özellikle dijital platformların yaygınlaşmasıyla sinema salonlarının geleceği tartışılır hale gelmişti. Koronavirüs salgını ise kapalı alanlarda yüzlerce kişinin bir araya geldiği salonlara büyük darbe vurdu.
|Yıl
|Toplam Seyirci
|Toplam hasılat (TL)
|2020
|17.355.235
|298.790.393
|2019
|59.556.020
|980.410.567
|2018
|70.409.779
|896.780.475
|2017
|71.188.594
|870.773.224
|2016
|58.287.772
|691.704.828
|2015
|60.228.409
|678.557.824
|2014
|61.245.258
|652.906.723
|2013
|50.295.757
|504.346.814
|2012
|44.339.549
|425.630.479
|2011
|42.294.040
|398.294.091
|2010
|41.534.146
|383.369.769
Türkiye'de bu yıl sinema salonlarında 17 milyon 355 kişiye ulaşıldı. Toplam hasılat ise 298 milyon 790 bin lira oldu. Bu rakam halihazırda toplam hasılatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 kayıp anlamına geliyordu.
Alınan son kararla salonların sene sonuna kadar kapatılmasıyla ise ilk 45 haftada elde edilen bu hasılat yıllık hasılat oldu. Yani 2020 yılında sinema salonlarında elde edilen toplam hasılat 2019'a oranla yüzde 69.5 düştü. Miktar olarak düşüş ise 681 milyon 620 bin lira oldu. Seyirci sayısındaki düşüş ise yüzde 70.8 oldu. Toplam hasılat bu sonuçlarla beraber 2010 yılının bile altında kaldı.
KÜRESEL KAYIP 30.1 MİLYAR DOLAR
Tabii koronavirüs sadece Türkiye'de değil tüm dünyada sinema sektörünü olumsuz etkiledi. Londra merkezli araştırma şirketi Omdia'nın verilerine göre sinema salonlarının toplam hasılatı geçen yıl 42.5 milyar dolara yükselmişti. Kuruluş bu yılın ise 12.4 milyar dolarla kapanmasını bekliyor. Bu 30.1 milyar dolarlık kayıp anlamına geliyor.
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