Sinan Ateş soruşturmasında flaş gelişme!

Ankara'da, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Avukat S.Ö. ile gözaltına alınan T.D. ve E.Y. daha önce tutuklanmıştı.

Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 18 oldu.