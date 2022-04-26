Siirt'te şiddetli yağışlar sele yol açtı!

İHA

Alınan bilgilere göre, Baykan ilçesi Çaykaya köyü mevkiinde aşırı yağışlar sele neden oldu. Yağışlarla birlikte kara yolu ulaşıma kapandı.

İHA'nın haberine göre, kara yolunda ilerleyemeyen araçlardan dolayı trafik iki yönlü durdu.

Bazı araç sürücüleri geldikleri istikamete dönmek zorunda kaldı.