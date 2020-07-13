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Son dakika: Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları temmuz 2020! Vergi oranları açıklandı

Sigara fiyatlarına zam mı geldi sorusu sigara tüketicileri tarafından merak edilen konu oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı sigara ve alkolün ÖTV'sinde 6 ayda bir yapılan otomatik artışı gerçekleştirdi. Habertürk'ten Rahim AK yapılan düzenleme ile sigaranın vergisi 1,1 lira artarak 1 paket sigara fiyatı en az 13.6 liradan 14.5 liraya çıktığını, sigarada 14.5 liranın 12,46 lirası vergi olacağını ve vergi oranı yüzde 84'ten yüzde 86'ya çıkacağını söyledi.

13.07.2020 - 09:39 | Güncelleme: ABONE OL
Sigaraya zam mı geldi

Sigara fiyatları düzenlenen vergi ile merak edilmeye başlandı. Sigaraya zam mı geldi? Sorusu vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konu oldu. Sigara fiyatları ne kadar oldu? 1 paket sigaranın vergisi ne kadar?

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Gelir İdaresi Başkanlığı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi uyarınca sigara ve alkolde 6 ayda bir yapılan vergi artışlarını gerçekleştirdi. Vergi artışı kanunda öngörülen 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı olan yüzde 6,89 oldu. Ancak hem sigarada çarpan yüksek olduğu için hem de alkol ve sigarada ÖTV üzerinden KDV de alındığı için fiyata yansıması çok daha fazla oluyor. Yapılan vergi zamları ile sigarada mart ayındaki ara düzenlemeyle 13.6 liraya yükselen en ucuz sigara fiyatı bariyeri 14.5 liraya çıkmış oldu. Sigarada bir adet sigara başına alınan asgari maktu vergi 0.4569 liradan 0.4883 liraya yükseltildi. Böylece 1 paket sigarada asgari maktu vergi 9.13 liradan 9.76 liraya ulaştı. Paket başına alınan maktu vergi de 0,4539 liradan 0.4851 liraya artırıldı. 1 paket sigarada ÖTV 10,2511 liraya çıktı. Sigarada nispi vergi de yüzde 67 olduğu için 14.5 liranın altında sigara satışı yapılması halinde maktu vergi devreye giriyor.

1 paket sigaranın 12,46 lirası vergi oldu

(TL)EskiYeni
Nispi vergi (%)6363
Asgari maktu vergi0,45690,4883
Maktu vergi0,45390,4851
1 paket sigarada ÖTV9,591910,2511
ÖTV+KDV11,6612,46
Vergi yükü (%)8586


14.5 LİRANIN 12,5 LİRASI VERGİ

Böylece 14.5 lirada bir bariyer oluştu. Sigarada ayrıca satış fiyatı üzerinden yüzde 15,25 KDV alındığı için 14.5 liraya satılan sigaranın 2,21 lirası da KDV olacak. Bir paket sigara da toplam vergi 12.46 liraya çıkacak. Bu vergi ile Türkiye'de sigaradan alınan vergi yükü yüzde 85'den yüzde 86'ya çıkacak. Puro ve sigarillolarda da benzer vergi artışları yapıldı. Puroda 0,3506 olan asgari maktu vergi 0,3747 liraya çıkarken maktu vergi 0,4686 liradan 0,5008 lira olarak belirlendi.

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