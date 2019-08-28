Son Dakika: Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatlarında artış oldu mu? BAT'dan sigara zammı açıklamas

Sigaraya zam geldi mi? Şeklindeki sorular milyonlarca tütün kullanıcısı tarafından merak konusu oldu. En son yapılan 3 TL'lik sigara zammının ardından sigaraya 5 lira daha zam yapıldığı sosyal medyada iddia edildi. Peki, Sigara fiyatlarında artış oldu mu? İşte 2019 sigara fiyatlarıyla ilgili son gelişmeler...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

British American Tobacco (BAT) Türkiye, zam iddialarının ardından açıklama yaptı. Açıklamada "British American Tobacco Türkiye ürünlerine zam yapılacağı şeklinde verilen haberler ve sözde zamlı fiyat listeleri gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanılırken kurumun herhangi bir zam kararı almadığı belirtildi.

SİGARAYA NEDEN ZAM GELMİŞTİ?

Sigarada perakende satış fiyatına bağlı vergilendirme sistemi “mali çarpan” etkisi yaratıyor. “Mali çarpan” vergi ya da maliyet artışlarının perakende fiyatlara katlanarak yansıması sonucunu doğuruyor. Şu anda çarpanın mevcut seviyesi 9,3 olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla, 1 kuruşluk bir maliyet artışının perakende fiyata yansımasının 9,3 kuruş tutarında olabiliyor. Buna göre, maktu vergide temmuz başında gerçekleşen 0,0339 TL’lik artışın, perakende fiyatlara yansımasının ortalama 0,32 TL tutarında olması gerekiyordu.

Sigara vergi sisteminde Ocak ayında gerçekleşen değişiklikler kapsamında nispi vergi yüzde 63’ten yüzde 67’ye çıkarılmıştı. Bu 4 puanlık artış yine mali çarpan sebebiyle, ortalama fiyattaki bir üründe yaklaşık 4 TL fiyat artışına neden olmaktaydı. Bu vergi artışının yaklaşık yarısı yani 2 TL’si fiyatlara yansımıştı. Temmuz’da gerçekleşen maktu vergi artışı ile birlikte ortalama fiyattaki bir üründeki toplam vergi etkisi 2,5 TL olarak hesaplanıyordu.