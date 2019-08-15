Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı yükseltildi. Resmi Gazete'de yayımlanan 1424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan bilgilere göre bir paket içinde yer alan her sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 0.2895 liradan 0.3899 liraya çıktı.

Bu, paket başına alınan asgari maktu vergi tutarının 5.8 liradan 7.8 liraya yükseldiği anlamına geliyor. Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0.4539 TL olarak açıkladı. Bu rakamlarda herhangi bir değişim olmadı.