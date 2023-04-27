Şiddetli sağanakta köprü çöktü!

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde şiddetli yağış, kent merkezi girişinde kara yolu ulaşımını sağlayan köprüde hasara neden oldu.

AA'da yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezi girişindeki Kille Köprüsü'nün beton zemini kırıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.