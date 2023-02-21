Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava Durumu Mart ayına kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Hava durumu haberleri

Sıcaklıklar bir süre mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Deprem felaketinin yaşandığı son günlerde, afeti yaşayan iller ve çok sayıda kentte hava sıcaklıkları mevsim normalleri ile seyretmiş ve sıcaklıklar düşmüştü. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel de, havaların mart ayının ilk haftasına kadar mevsim ortalamalarından sıcak gideceğini kaleme aldı

Giriş: 21.02.2023 - 16:56 | Güncelleme: ABONE OL
Mart ayına kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Hava durumu haberleri
Sıcaklıklar bir süre mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

Türkiye’nin doğu ve güneydoğu kesimleri dün gecenin bir kısmını yağmurlu geçirdi. Doğu Karadeniz’de günlerdir süren kar yağışlarına ve geçtiğimiz gece Anadolu’da yağan yeni karlara yol açan hava hareketi Polonya-Ukrayna rotasını takip ederek Karadeniz üzerinden kazandığı su buharı ile doğuda yağış oluşturuyor.

Bugünden itibaren daha dar bir alanda (Sadece Doğu Karadeniz) yağış görebiliyoruz. Perşembe gün içinde Yayladağ-Altınözü-Hatay'da yağmur yağabilir, Hatay’da beklenen bu yağmurun zayıf ve kısa süreli olmasını bekliyoruz.

Deprem bölgesinde bu durumun dışında gelecek günler güneşli ve bir ilkbahar havasına yakın sıcaklıklarla geçecek. Hafta sonu geldiğinde Malatya 13, Kahramanmaraş 15 derecelere ulaşırken Adana-Hatay çevresi 20 dereceye kadar ısınacak.

Gece sıcaklıkları ise hâlâ hangi mevsimde olduğumuzu hatırlatıyor ve deprem bölgesinde soğuk geceler geçirmeye devam ediyoruz. Elbistan-Malatya-Adıyaman çevresi şu an en soğuk alanlar sayılır, gece hava 0 ila -2°C’ye kadar soğuyor.

Bir süre mevsim ortalamalarından sıcak gidecek havaların ardından 3-4 Mart itibari ile hissedilir bir soğuma yaşayabiliriz. Mart ayının ilk hafta ortası Türkiye genelinde sıcaklıklar ortalamalara ve biraz da altına inecek görünüyor.

Sıcaklık dalgalanmalarına getirebilecekleri yağmurlar için ihtiyacımız var. İçinde bulunduğumuz yüksek basınç alanı havanın birbirini tekrar eden koşullarda olmasına yol açıyor, hava kirliliği artarken yağmur alamıyoruz. Tek gündemimiz depremin ülkenin tamamında yarattığı büyük acı ve etki olsa da kuraklık arka planda çalışmaya devam ediyor. Kışın, yıllık yağış ortalamalarını en çok yukarı taşıyabilen ayları olan Ocak ve Şubat’ı geride bırakıyoruz. Bahar yağmurları ile ilgili çeşitli senaryolar olsa da mart ayı içinde yeniden kışa dönebileceğimize dair (İkinci haftası yaklaşırken) sinyaller var, bunları takip ediyoruz paylaşmayı sürdüreceğiz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Antakya'dan yeni görüntüler! Yetkililerden uyarı!
Antakya'dan yeni görüntüler! Yetkililerden uyarı!
Hatay'da enkaz altında kalan 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Hatay'da enkaz altında kalan 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
Hatay'daki depremlerde can kaybı 6'ya yükseldi
Hatay'daki depremlerde can kaybı 6'ya yükseldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.