Sıcaklıklar bir süre mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Bugünden itibaren daha dar bir alanda (Sadece Doğu Karadeniz) yağış görebiliyoruz. Perşembe gün içinde Yayladağ-Altınözü-Hatay'da yağmur yağabilir, Hatay’da beklenen bu yağmurun zayıf ve kısa süreli olmasını bekliyoruz.

Türkiye’nin doğu ve güneydoğu kesimleri dün gecenin bir kısmını yağmurlu geçirdi. Doğu Karadeniz’de günlerdir süren kar yağışlarına ve geçtiğimiz gece Anadolu’da yağan yeni karlara yol açan hava hareketi Polonya-Ukrayna rotasını takip ederek Karadeniz üzerinden kazandığı su buharı ile doğuda yağış oluşturuyor.

Deprem bölgesinde bu durumun dışında gelecek günler güneşli ve bir ilkbahar havasına yakın sıcaklıklarla geçecek. Hafta sonu geldiğinde Malatya 13, Kahramanmaraş 15 derecelere ulaşırken Adana-Hatay çevresi 20 dereceye kadar ısınacak.

Gece sıcaklıkları ise hâlâ hangi mevsimde olduğumuzu hatırlatıyor ve deprem bölgesinde soğuk geceler geçirmeye devam ediyoruz. Elbistan-Malatya-Adıyaman çevresi şu an en soğuk alanlar sayılır, gece hava 0 ila -2°C’ye kadar soğuyor.

Bir süre mevsim ortalamalarından sıcak gidecek havaların ardından 3-4 Mart itibari ile hissedilir bir soğuma yaşayabiliriz. Mart ayının ilk hafta ortası Türkiye genelinde sıcaklıklar ortalamalara ve biraz da altına inecek görünüyor.