        Son dakika: Siber operasyon: 567 gözaltı

        Siber operasyon: 567 gözaltı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "37 ilde Siber Suçlarla yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 567 şüpheliyi yakaladık, 209'u tutuklandı. 112'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" dedi

        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 07:46 Güncelleme: 06.10.2025 - 08:09
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 günde 567 şüphelinin yakalandığını, 209'unun tutuklandığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 37 il merkezli "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi", "nitelikli dolandırıcılık", "yasa dışı bahis" suçlarına yönelik operasyonlarda son 10 günde 567 şüpheliden 209'unun tutuklandığını, 112'si hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

        Cumhuriyet Başsavcılıkları, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlar kapsamında, şüphelilerin "müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları", "yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları", "yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları", "vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri", "düşük faizli kredi, yatırım danışmanlığı, ürün satışı, vize başvurusu, kiralık araç" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıklarının tespit edildiği ve haklarında soruşturma başlatıldığı bilgisini veren Yerlikaya, şüphelilerin yakalanmasında emeği geçenleri tebrik etti.

