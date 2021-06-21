Sezgin Baran Korkmaz 14 gün daha gözaltında

Türkiye’de hakkında "Kara para aklama" iddiasıyla hakkında dava açılan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz geçtiğimiz günlerde Avusturya’da yakalanarak gözaltına alınmıştı. ABD de hakkında “Kara para aklamak” iddiasıyla soruşturma başlatılan Korkmaz’ın iadesi talep edilmişti.

Türkiye ve ABD’nin ayrı ayrı iadesini talep ettiği Sezgin Baran Korkmaz, bugün Viyana’da hakim karşısına çıktı. Mahkeme, yaklaşık bir saat önce Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesi ile ilgili “görevsizlik” kararı verdi. Mahkeme, iade sürecinde Korkmaz’ın tutuklu mu, tutuksuz mu yargılanacağı konusunu karara bağlayacaktı.

Yargılama sonunda Korkmaz ile ilgili bir karar vermeyen mahkeme, bu konuda kararı Korkmaz’ın yakalandığı şehir olan Wels şehrindeki mahkemenin vermesine hükmetti. Duruşma 14 gün sonra Avusturya’nın Wels şehrinde yapılacak. Tutukluluk haline ilişkin karar vermeyen mahkeme, gözaltı halinin devamına da karar verdi.

Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Doç. Dr. Volkan Dülger yarın müvekkilinin yargılanacağı şehre gitmek için yola çıkacağını da belirtti.