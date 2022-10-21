Sevcan Demir'in şüpheli ölümünde sanık beraat etti!

Esenyurt'ta birlikte yaşadığı kadını balkondan atarak öldürdüğü iddiasıyla "kasten öldürme" suçundan yargılanan sanığın beraatine karar verildi.

AA'da yer alan habere göre, Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık K.D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Maktul Sevcan Demir'in annesi Seyran Tosun, ağabeyleri Coşkun ve Çetin Demir'in de katıldığı duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

BAKANLIK, İNDİRİM UYGULANMADAN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı, sanığın üst hadden ve herhangi bir indirim uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti.

Maktulün annesi Seyran Tosun, "Sanık bana kızımı ölümüne sevdiğini, eğer kızım onu bırakırsa öldüreceğini söyledi. O akşam sürekli kızımı aramama rağmen telefonlara sanık çıkmıştır. Ayrıca ağzındaki morluğu sanık yapmıştır. Kızımın telefondaki kayıtları silinmiş. Sanık kızımı etkisiz hale getirip bu şekilde pencereden atmıştır. Kızımı balkondan değil, camdan atmıştır. En ağır şekilde cezalandırılsın." dedi.