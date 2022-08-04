Servis aracı kaza yaptı! 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde TIR ile işçi servis otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

İbrahim K. idaresindeki TIR, 4. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kavşakta Osman Ş'nin kullandığı servis otobüsüyle çarpıştı.

Otobüsteki işçilerden Ahmet Baykal yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Servis otobüsünde yaralananların tarım makineleri üretimi yapan fabrikada çalıştıkları öğrenildi.