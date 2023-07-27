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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika! Selahattin Baki'den Galatasaray hakkında olay sözler! - Fenerbahçe Haberleri

        Son dakika! Selahattin Baki'den Galatasaray hakkında olay sözler!

        Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Wilfried Zaha transferiyle ilgili sert açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.07.2023 - 00:01
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        Selahattin Baki'den olay sözler
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Fenerbahçe, 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru'yu ilk maçta 5-0 mağlup etti.

        Maçın ardından Fenerbahçe yöneticilerinden Selahattin Baki, Galatasaray'a yönelik sert açıklamalarda bulundu.

        Baki, Zaha transferinin çalım olarak lanse edilmesine tepki göstererek şunları söyledi:

        "Bugün izlediğimiz oyun bizi yeni sezon öncesi 4-5 kat fazla umutlandırdı. Dzeko ve Kent gibi isimleri kampa yetiştirdik. Dinamik bir Fenerbahçe yaratmak istiyoruz. Yüzde 80 kadroyu tamamladık diyebilirim. Yeni transferlerimiz de yolda. Taraftarımız müsterih olsun."

        "Zaha transferi... Akılları sıra bizi kötü göstermeye çalışıyorlar. Galatasaray'ın medya mensupları algı nasıl yaratılır dersi veriyorlar. Biz Zaha'nın ağabeyine teklifte bulunduk, kendileri yeterli bulunmadı."

        "Daha sonra onlar bize bambaşka bir teklifle geldi. Yıllık 10 milyon euro'yu bulan bazı istekleri görünce ilk defa bir oyuncunun temsilcisine yanıt vermedik. Sanki transfer çalımı atmışlar bize gibi konuşuyorlar."

        "Biz Fenerbahçe'yiz. 4 gün önce masadan kalktığımızı bize yakın basın mensupları zaten tebliğ etmişti. Biz bazıları gibi resmi yazışmaları deşifre etmeyiz. Transfer çalımı görmek isteyen sadece bizim dönemimizdeki Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can, Joao Pedro ve son olarak Szymanski transferlerine baksın."

        "Florya'da yatan bir aslan vardı hatırlarsanız. İrfan Can bizi istiyor diyordu o dönemki hocaları. Bir gecede gittik aldık. Galatasaray, özel uçakla getirdiği Szymankski'ye tesislerinde hocasıyla toplantı yaptırdı. Bir kez daha karşı karşıya gelirsek Florya'nın kalbinden oyuncuyu alır geliriz."

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