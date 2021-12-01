Sedanur'un ölümünde önemli gelişme!

Maltepe’de, 9 Eylül 2021 tarihinde 24 yaşındaki Sedanur Şen’in bir rezidansta ölü bulunmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.
İHA'nın haberine göre, hazırlanan iddianamede, olay günü bir otelde ölüm olayının ihbar edildiği anlatıldı. Olay yerinde bulunan otel görevlisi T.Y.’nin ifadesine yer verilen iddianamede, T.Y.‘nin söz konusu otel odasında Serdar Yazıcı ile Sedanur Şen'in konakladığını, Yazıcı’nın Sedanur Şen'in hareketsiz yattığını söylediği belirtildi.
ZANLININ UYUŞTURUCU KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Suça konu adreste uyuşturucu içmek için iki adet cam düzenek, şişe içerisinde muhtemel uyuşturucu olduğu düşünülen sıvı madde bulunduğunun kaydedildiği iddianamede, Serdar Yazıcı’nın uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından kaydının olduğu vurgulandı.
İddianamede, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen kan numunesi üzerinde yapılan incelemede sanığın kanında metamfetamin ve amfetamin maddelerinin tespit edildiği, otopsi raporuna göre Sedanur Şen’ in ölüm sebebinin de uyuşturucu ve uyarıcı madde sonucu meydana geldiği kaydedildi.
'BİRLİKTE UYUŞTURUCU MADDE KULLANDILAR'
Şüpheli Serdar Yazıcı ifadesinde, olay günü Seda’nın Şen ile birlikte otele gittiklerini, birlikte uyuşturucu madde kullandıklarını, gece uyuya kaldığını, sabah otel çalışanlarının temizlik için odaya geldiklerinde uyandırmaya çalıştığı Sedanur Şen'in hayatını kaybettiğini anladığını söyledi.
Sedanur Şen’in annesi Sevinç Şen’in de ifadesinde, bir yıl önce kızının madde bağımlısı olduğunu öğrendiğini, bir hastanede tedavi gördüğünü, kızının karın bölgesine tedavi için çip takıldığını, uyuşturucu madde alması halinde ayağının şiştiğini, Serdar Yazıcı’yı tanımadığını ve şikayetçi olduğunu beyan etti.
İddianamede, şüphelinin maktul ile beraber gittiği Taksim'de uyuşturucu madde satın aldığı, otelde maktule uyuşturucu madde kullanması için verdiği, şüphelinin daha önce de aynı suçlara ilişkin kaydının olduğu, ayrıca maktulü tıp merkezine götürdüğü, burada maktulün uyuşturucu madde ile ilgili tedavi olduğunu bilebileceği aktarıldı.
19 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Şüpheli Serdar Yazıcı’nın Sedanur Şen’e uyuşturucu madde kullandırarak, bilinçli taksirle hareket edip ölümüne sebep olduğu konusunda yeterli şüphe oluştuğunu belirten savcılık, Yazıcı’nın “taksirle ölüme neden olma” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından toplamda 19 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
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