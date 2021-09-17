Sedanur'un son görüntüleri ortaya çıktı!

Maltepe’de 9 Eylül Perşembe sabahı lüks bir rezidans dairesinde ölü bulunan üniversite öğrencisi Sedanur Şen olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Sedanur Şen’in rezidansa girerken son görüntüleri ortaya çıktı.

ERKEK ARKADAŞIYLA BÖYLE GELDİ

Sır ölümde soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde, erkek arkadaşı resepsiyon kaydıyla uğraşırken, Sedanur Şen'in 15’inci kattaki odaya yürüdüğü görülüyor. Ardından erkek arkadaşı Serdar Y. kameraya takılıyor. İlk görüntülerden 5 saat sonra rahatsızlanan Şen, hastaneye gitmek istiyor. Saat 04:52’de Sedanur Şen’in son görüntüleri kameraya takılıyor. Şen, erkek arkadaşının ardından odaya doğru yürüyor.

ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

Bu olay sonrası gözaltına alınan erkek arkadaşı Serdar Y. mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Savcılık karara itiraz etti. Bunun üzerine polis harekete geçti. Şüpheli Serdar Y. Şişli Kuştepe’de yakalandı. Üzerinden uyuşturucu çıktı. Adliyeye sevk edilen şüpheli “Uyuşturucu kaçakçılığı” suçundan tutuklandı. Sedanur Şen'in kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda ortaya çıkacak.